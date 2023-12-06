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Amerikalı kadın evlendikten bir gün sonra kocasının gözü önünde meydana gelen köpek balığı saldırında öldü

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Amerikalı 44 yaşındaki Lauren Erickson Van Wart, evlendikten birkaç gün sonra Bahamalar'da kocası ile birlikte köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Çiftin kürek sörfü yaptığı sırada saldırının gerçekleştiği belirtildi. Kadının sağ ayağının tamamen koptuğu ve kalçasında ağır yaralar oluştuğu ifade edildi. Olayın ardından tatil beldesi yetkilileri, trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını açıkladı.

Amerikalı 44 yaşındaki Lauren Erickson Van Wart isimli kadın, evlendikten bir kaç sonra kocası ile bulunduğu Bahamalar'da kocasının göz önünde meydana gelen köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti.

Görgü tanıkların, çiftim kürek sörfü yaptıkları sırada bir anda çığlıklar atmaya başladıklarını söyledi.

Bahamalar Kraliyet Polis Gücü'nden Çavuş Desiree Ferguson, "Saat 11:15'ten kısa süre sonra polise Amerikalı bir kadının köpek balığı saldırısına uğradığı ihbarı geldiğini, polis ve sağlık ekiplerinin beraber olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımı ile kıyıya çekilen kadını kurtaramadı.

Kadının sağ ayağının tamamen koptuğu ve kalçasında çok ağır yaralar oluştuğu belirtildi.

Çift saldırıdan sadece bir gün önce evlenip nikah kıydı.

Sandal tatil beldesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kıyıdan yaklaşık bir mil uzakta kürek sörfü faaliyeti sırasında bir konuğumuzun trajik bir şekilde ölmesinden derin üzüntü duyuyoruz."

Amerikalı kadın evlendikten bir gün sonra kocasının gözü önünde meydana gelen köpek balığı saldırında öldü

Amerikalı kadın evlendikten bir gün sonra kocasının gözü önünde meydana gelen köpek balığı saldırında öldü

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Kaynak: Haberler.com / Dünya

Bahama 3. Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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