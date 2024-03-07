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Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı

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ABD'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs durağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı. Bu olay, bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü saldırı oldu. Toplamda sekiz öğrencinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs surağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı.

Olay aynı bölgede bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü silahlı saldırı oldu.

Toplamda bir hafta içinde sekiz öğrencinin yaralandığını söyleyen yetkililer, son saldıırda sekiz öğrenci otobüse binmek üzere oldukları sırada üç maskeli adamın araçlarından inip öğrencilere ateş açtığını sekiz öğrencinin yaralandığını söyledi.

Vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumu ağır.

Çarşamba günü yağmur altında basın mensuplarına konuşan Belediye Başkanı Cherelle L. Parker Philadelphia'da güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Polis, saldırıda yaralanan sekiz öğrenci arasında dokuz kez vurulan ve kritik durumda olan 16 yaşındaki bir erkek çocuğunun bulunduğunu söyledi.

Polis, saldırganları ve saldırınların kullandığı çalıntı bir mavi 2018 Hyundai Elantra'yı arıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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