Amerika Birleşik Devletleri'nde dalgaları kesmesi için inşa edilen 500, 000 dolarlık kum şeridi üç gün içinde yok oldu

Salisbury, Massachusetts'te yaşayanlar için dalgaları önlemek için yapılan, son derece önemli olan kum şeridi projesi, 500 bin dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilmişti. Ancak, bu önemli proje sadece 72 saat içinde dalgaların şiddeti karşısında kayboldu. İnşa edilen şeridin 15 bin ton kum kullanılarak oluşturulduğu ve plajdaki evlerin zarar görmesini engellemek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Fakat maalesef, doğal güçlerin hızıyla, bu kum şeridi çok kısa bir sürede ortadan kayboldu.

Değişim için Salisbury Plajı Sakinleri adlı gönüllü bir grup, kum şeridinin yok olmasının, olası felaketlerden ev sahiplerini koruduğunu savunuyor. Özellikle son aylarda Salisbury'de yaşanan yükselen deniz seviyeleri ve ciddi hava olayları, bölge sakinlerinin evlerini tehlikeye atmıştı. Ocak ayında yaşanan iki fırtına da ciddi maddi hasarlara neden olmuştu.

Meteorolog Jonathan Belles, bölgenin Atlantik Okyanusu'na yakınlığı nedeniyle sık sık yağış aldığını ve kuzey enlemlerinin etkisi altında güçlü rüzgarlar yaşandığını belirtiyor. Ayrıca, bölgede yaşanan fırtınaların neden olduğu kıyısal su baskınlarının da Salisbury'i etkilediğini ifade ediyor.

Yerel senatör Bruce Tarr, yaşanan bu olayın ardından kalıcı bir çözüm arayışında olduklarını dile getiriyor. Ancak Massachusetts'te plajlara yapılaşmaya izin verilmediği için, kalıcı bir dalgakıran inşa etmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, doğal bir çözüm üzerinde çalışacaklarını vurguluyor. Öte yandan, senatör Tarr, kum şeridinin yeniden inşası için eyalet fonundan 1,5 milyon dolarlık bir kaynak tahsis edilmesi için harekete geçmiş durumda.

Salisbury'deki ev sahipleri, eyalet yönetiminden iklim değişikliği ve doğal felaketlere karşı daha etkili önlemler almasını talep ediyor. Bu durum, sadece Salisbury için değil, dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadele etmekte olan diğer bölgeler için de önemli bir çağrı niteliği taşıyor.