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Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, yılın en yoğun alışveriş dönemine grev ve protestolarla girdi. Şirketin 20'den fazla ülkedeki çalışanları, Efsane Cuma (Black Friday) ile birlikte iş bırakma ve gösteri takvimini başlattı.

AA'nın aktardığına göre eylem çağrısını küresel sendikalar federasyonu UNI Union yaptı. Çalışanların talebi daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları.

SİBER PAZARTESİ'YE KADAR SÜRECEK

Grev ve protestoların, indirim haftasının son halkası olan Siber Pazartesi'ye, yani 30 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniyor. Böylece eylemler, şirketin satışlarının zirve yaptığı dört günün tamamına yayılacak.

İndirim dönemi ABD'de kasımın dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü'yle açılıyor; Efsane Cuma, Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile sürüyor. Bu takvim artık ABD'nin dışında da dünyanın pek çok ülkesinde uygulanıyor.

ALMANYA'DA 11, HİNDİSTAN'DA 23 TESİS

UNI Union'ın açıklamasına göre Almanya'da ver.di sendikası 11 Amazon tesisinde grev çağrısı yaptı. Hindistan'daki sendikalar ise ülke genelinde 23 tesiste yürüyüş düzenleyecek.

Polonya, Brezilya, Japonya ve Güney Afrika'da da protesto gösterileri planlanıyor. Şirketin merkezinin bulunduğu ABD'de ise Chicago ve Los Angeles'ta eylemler bekleniyor.