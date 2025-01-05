Altın Küre Ödülleri'nde Adaylıklar Açıklandı
Bu yılki Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenecek. Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla öne çıkarken, Challengers ve The Brutalist gibi diğer yapımlar da kayda değer adaylıklar aldı. Tören Türkiye saatiyle Pazartesi günü 04.00'te başlayacak.
Bu yılın ilk film ve dizi ödül töreni olan Altın Küre, 5 Ocak Pazar günü Los Angeles'taki törenle sahiplerini bulacak. Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla başı çekerken onu yedi adaylıkla The Brutalist izliyor.
Conclave (Konsey-altı adaylık), Anora (beş adaylık), The Substance (Cevher-beş adaylık) ile dörder adaylıkla Wicked, A Real Pain (Gerçek acı), Challengers (Rekabet) ve The Wild Robot (Vahşi Robot) da öne çıkan diğer filmler.
Oyuncu adayları arasında Challengers filmiyle Zendaya ve Bob Dylan biyografisi A Complete Unknown'daki başrolüyle Timothée Chalamet yer alıyor.
Cynthia Erivo ve Ariana Grande, müzikal Wicked'daki rolleriyle, Daniel Craig 1950'lerin romantik filmi Queer'le aday gösterildi.
Demi Moore, The Substance'la ve Nicole Kidman da Babygirl'deki performansıyla ödül için yarışıyor.
Kate Winslet'in iki adaylığı var: Biri savaş foto muhabir Lee Miller hakkındaki Lee filmiyle, öteki The Regime'daki başrolüyle. Aynı şekilde Selena Gomez de iki adaylıkla ödül bekleyenler arasında yerini aldı: Emilia Pérez filmi ve televizyon komedisi Only Murders in the Building.
Los Angeles'taki Beverly Hilton Otel'de düzenlenecek ödül töreni Türkiye'deki izleyiciler için Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.
Adaylıkların bazıları şu şekilde:
En iyi film - Drama
En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
En iyi film - İngilizce Olmayan
En iyi film - Animasyon
Sinematik ve gişe başarısı
En iyi kadın oyuncu - Drama
En iyi erkek oyuncu - Drama
En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
En iyi yardımcı kadın oyuncu
En iyi yardımcı erkek oyuncu
En iyi yönetmen
En iyi dizi - Drama
En iyi dizi - Komedi/Müzikal