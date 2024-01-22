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Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

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Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla adım adım takip ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılması bekleniyor.

TÜBİTAK UZAY MERKEZİ'YLE İLETİŞİM KURACAK

İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor. Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

TÜRK ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞECEK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

AĞRI DAĞI'NI FOTOĞRAFLAYACAK

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Alper Gezeravcı Dünya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

bugünkü haberlere göre araç muayene istasyonlarındaki fiyat artışı uzaya çok daha önce yerli ve milli imkanlarla gidip yörüngeye oturmuş

15
0
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Muhammet Akbulut:

NE BİLGİSİ VERECEK,ALLAHIM SEN YARDIM ET YAA

3
0
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