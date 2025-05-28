Almanya ve Ukrayna, uzun menzilli silah üretimi için anlaştı

Almanya ve Ukrayna, uzun menzilli silah üretimi için anlaştı
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Almanya ve Ukrayna, uzun menzilli silah üretimi için anlaştı
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Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretimine yönelik bir anlaşma imzaladı. Sisteminin bir kaç hafta içinde Ukrayna Ordusu tarafından kullanılabileceği belirtildi. Öte yandan anlaşmanın ardından Almanya'nın Ukrayna'ya 5 milyar euroluk ek yardım yapacağı da belirtildi.

Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanırken, Almanya Ukrayna'ya 5 milyar euroluk da ek yardım yapacak.

Almanya ile Ukrayna uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un başkent Berlin'de bir araya geldiği belirtilerek, görüşmenin ardından iki bakanın Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

KULLANIM İÇİN TARİH VERİLDİ

Açıklamada, bu sistemlerin ilkinin birkaç hafta içinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılmaya başlanabileceği kaydedildi.

5 MİLYAR EK YARDIMDA DA ANLAŞILDI

Açıklamada ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya 5 milyar euro ek yardım yapacağına ilişkin mutabakatın imzalandığı belirtilerek, Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı 5 milyar euro değerindeki yardımın Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin bir gösterdiği olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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