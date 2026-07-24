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Gurbetçilerin Sınır Kapılarında Bekletilmesine Milletvekilinden Tepki: 'Kabul Edilemez'

Gurbetçilerin Sınır Kapılarında Bekletilmesine Milletvekilinden Tepki: 'Kabul Edilemez'
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Haber: İlhan Baba (BERLİN)- Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, yaz tatilinde Türkiye'ye karayoluyla giden gurbetçilerin sınır kapılarında saatlerce bekletilmesine tepki göstererek, sıla yolu güzergâhındaki ülkelerin büyü

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, yaz tatilinde Türkiye'ye karayoluyla giden gurbetçilerin sınır kapılarında saatlerce bekletilmesine tepki göstererek, sıla yolu güzergâhındaki ülkelerin büyükelçiliklerine çözüm çağrısında bulundu.

Karaahmetoğlu, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Adis Ahmetovic ile birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Macaristan'ın büyükelçilerine gönderdiği mektuplarda, yaz aylarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla sınır kapılarında ilave personel görevlendirilmesi ve organizasyonel tedbirlerin alınmasını talep etti.

Mektuplarda, her yıl yüz binlerce Türkiye kökenli vatandaşın aileleriyle birlikte karayoluyla Türkiye'ye seyahat ettiği hatırlatılarak, özellikle yaz sezonunda bazı sınır kapılarında oluşan uzun kuyrukların ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

Milletvekilleri, saatler süren beklemelerin özellikle küçük çocuklu aileler, yaşlılar ve sağlık sorunu bulunan yolcular için ağır bir yük oluşturduğunu ifade etti. Sınır ve gümrük kontrollerinin ilgili ülkelerin egemenlik yetkisi kapsamında yürütüldüğünü ve güvenlik ile göç yönetimine ilişkin uygulamaların önemini vurgulayan milletvekilleri, buna karşın bekleme sürelerinin azaltılması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Macit Karaahmetoğlu, "Sıla yoluna çıkan vatandaşlarımızın tatilleri daha başlamadan sınır kapılarında çok uzun saatler beklemek zorunda kalmaları kabul edilemez. Her yaz aynı sorunların yaşanmasını normalleştiremeyiz. İlgili makamların gerekli hazırlıkları zamanında yapması ve sınır kapılarındaki koordinasyonu güçlendirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın sesi olmaya ve çözüm için girişimlerimi kararlılıkla sürdüreceğim" dedi.

Karaahmetoğlu, büyükelçiliklere gönderilen mektupların sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, konunun takipçisi olacağını ve gerekli temasları sürdüreceğini ifade etti.Mektuplarda ayrıca, sınır ve gümrük personelinin özverili çalışmalarına teşekkür edilirken, yaz aylarında artan trafik nedeniyle özellikle yoğun haftalarda ek personel görevlendirilmesi veya sınır geçişlerini hızlandıracak uygulamaların değerlendirilmesi istendi.

Karaahmetoğlu ve Ahmetovic, yapılacak snırlı iyileştirmelerin bile binlerce yolcunun seyahatini kolaylaştıracağını, bunun aynı zamanda ilgili ülkelerin Avrupa'daki olumlu imajına ve ikili ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Milletvekilleri, büyükelçilerden mektupların ilgili hükümet makamlarına iletilmesini isteyerek, vatandaşların her yıl yaşadığı sınır kapılarındaki bekleme sorununun hafifletilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
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