Almanya Sosya Demokrat Parti milletvekillerin 'Sıla Yolu' girişimine ilk destek Sırbistan’dan

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekilleri Macit Karaahmetoğlu ile Adis Ahmetovic'in, Sıla Yolu'ndaki sınır kapılarında yaşanan uzun bekleme sürelerini azaltmak amacıyla başlattığı diplomatik girişime ilk somut destek Sırbistan'dan geldi. Sırbistan'ın Berlin Büyükelçisi Dr. Snezana Jankovic, konunun ilgili Sırp makamlarına iletildiğini ve sınır geçişlerini kolaylaştıracak önlemlerin değerlendirilmesi için girişimde bulunulduğunu açıkladı.

Almanya Federal Meclis SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu ile Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi SPD Milletvekili Adis Ahmetovic, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Yunanistan'ın Berlin büyükelçiliklerine gönderdikleri mektuplarda, yaz aylarında yoğunlaşan sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması için iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Sırbistan'ın Berlin Büyükelçisi Dr. Snezana Jankovic, milletvekillerine gönderdiği yanıtta mektubun ulaştığını belirterek, büyükelçilik olarak konuyu vakit kaybetmeden yetkili Sırp kurumlarına ilettiklerini açıkladı. Jankovic, sınır geçişleri ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesini istediklerini ifade etti.

Yaz döneminde Sırbistan üzerinden geçen transit yolcu sayısının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Jankovic, bu nedenle alınabilecek önlemlerin kapsamının henüz netleşmediğini belirtti. Buna karşın Sırp sınır polisinin işlemleri en verimli şekilde yürütmek için azami gayret göstereceğine inandığını kaydetti. Büyükelçi Jankovic ayrıca önümüzdeki iki hafta boyunca Belgrad'da temaslarda bulunacağını, ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle görüşerek konuyu bizzat gündeme taşıyacağını ve elde edilecek gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendireceğini bildirdi.

Girişimin ilk somut karşılığını almaktan memnuniyet duyduğunu aktaran SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu ise amaçlarının herhangi bir ülkeyi eleştirmek değil, her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen kronik bir sorunun çözümüne katkı sunmak olduğunu söyledi. Sırbistan Büyükelçisi'nin konuya yapıcı yaklaşımının önemli bir adım olduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, bu tutumun diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ederek, yıllardır yaşanan sınır kapısı yoğunluğunu azaltacak somut adımların atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Karaahmetoğlu, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Adis Ahmetovic ile yürüttükleri girişimi sürdüreceklerini, diğer ülkelerden gelecek yanıtları da yakından takip ederek diplomatik temaslara kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA