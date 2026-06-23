Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius: "Toplumsal Bölünme Almanya'nın Güvenliğini Tehdit Ediyor"

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, artan toplumsal kutuplaşmanın ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ulusal güvenliğin yalnızca askeri güçle değil, toplumsal birlik, dayanışma ve krizlere karşı ortak hazırlıkla sağlanabileceğini söyledi.

Pistorius, Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi'nde düzenlenen "Helmut Schmidt Konferansı"nda konuştu. "Toplumsal dayanışmanın zayıfladığı ve kutuplaşmanın arttığı bir ülkede ne iç ne de dış güvenlik sağlanabilir" diyen Pistorius, toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Pistorius, emeklilik sistemi, altyapı, iklim krizi, eğitim ve güvenlik gibi temel sorunların ertelenmemesi çağrısında bulunarak, "Bugün gerekli adımları atarsak, yarın güven içinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Savunma kapasitesinin yalnızca silahlı kuvvetlerle sınırlı olmadığını söyleyen Pistorius, kamu kurumlarının, ekonominin ve toplumun tamamının dirençli olması gerektiğini, Ukrayna'daki savaşın bunun önemini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında Finlandiya'yı örnek gösteren Pistorius, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülkede 900 bin yedek askerin bulunduğunu, bunun nüfusun yüzde 16'sına denk geldiğini, Almanya'da ise bu oranın yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğunu belirtti.

Ayrıca Finlandiya'da halkın yaklaşık yüzde 80'inin ülkesini savunmaya hazır olduğunu ve 55 bin sığınak ile yer altı koruma tesisinin nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine barınma imkanı sunduğunu ifade eden Pistorius, bu seviyeye Almanya'nın henüz ulaşamadığını dile getirdi.

Savunma Bakanı, güvenliğin yalnızca askeri güçle değil, toplumsal birlik, dayanışma ve krizlere karşı ortak hazırlıkla sağlanabileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA