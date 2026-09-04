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Köln'de Savaş Karşıtı Protesto: Kışla Girişi Kapatıldı, Polis Müdahale Etti

Köln'de Savaş Karşıtı Protesto: Kışla Girişi Kapatıldı, Polis Müdahale Etti
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Almanya'nın Köln kentinde savaş karşıtı göstericiler, Lüttich Askeri Kışlası'nın girişini kapatarak silah sanayisine ve askeri harcamalara tepki gösterdi. Polis, bildirimsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahale etti, blokajı kaldırdı ve göstericiler hakkında işlem başlattı.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Almanya'nın Köln kentinde savaş karşıtı protestoda eylemciler, askeri kışla girişini kapattı. Güvenlik güçleri, eyleme müdahale ederken;  göstericiler hakkında işlem başlatıldı.

Almanya'nın Köln kentinde, savaş karşıtı "Rheinmetall'i Silahsızlandırın" ittifakının düzenlediği protestoda gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 140 gösterici, Lüttich Askeri Kışlası'nın girişini kapatarak askeri tesisin giriş ve çıkışını engelledi. Polis, eyleme müdahale ederek kışla önündeki blokajı kaldırdı. Göstericiler, silah sanayisine, silah ihracatına ve Almanya'nın askeri harcamalarının artırılmasına tepki gösterdi.

Eylem nedeniyle kışlanın giriş ve çıkışı bir süre engellenirken, polis çevredeki bazı yolları trafiğe kapattı. Polis, eylemin önceden bildirilmediğini ve bu nedenle toplantı ve gösteri yasasına aykırı olduğunu açıkladı. Polis sözcüsü, bazı göstericilerin yüzlerini kapattığını ve yapılan uyarılara rağmen yüzlerini açmadığını belirtti.

Eylemin sorumlusunun belirlenememesi üzerine polis, gösterinin dağıtılmasına karar verdi. Müdahalenin ardından kışla girişindeki blokaj kaldırılırken, göstericilere bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Polis, olayla ilgili toplantı ve gösteri yasasına aykırılık gerekçesiyle işlem başlatılacağını ve göstericilerin kimlik tespitlerinin sürdüğünü açıkladı.

Köln'de geçen yıl düzenlenen eylemlerde polis ile göstericiler arasında ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Polis, olaylarda 13 polisin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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