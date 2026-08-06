Berlin'de Süpermarkete Maskeli Silahlı Soygun

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de bir süpermarket, kapanış saatine kısa süre kala maskeli iki kişinin silahlı soygununa uğradı. Kasadaki parayı alarak kaçan şüpheliler için polis helikopter destekli arama başlattı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.

Berlin'in Friedenau semtindeki bir süpermarkette kapanışına yakın saatte gelen yüzleri maskeli iki kişi, çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları aldı. Soyguncuların yanlarında bir ateşli silah ve polis tarafından detayları açıklanmayan başka bir suç aleti bulunduğu belirtildi. Olay sırasında markette çok sayıda müşterinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için helikopter destekli geniş çaplı çalışma başlatt ancak zanlılar bulunamadı.

Polis, şüphelilerin kimlikleri ve cinsiyetleriyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın Berlin Kriminal Polis Teşkilatı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA