Almanya'dan ülkesine dönmek isteyen Suriyeli mültecilere mesaj: Çalışanlar gitmesin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinde yaşayan Suriyeli mülteciler için "Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir" dedi.

"ALMANYA'DA HOŞ KARŞILANMAYA DEVAM EDECEKLER"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkeye dönüşler devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde yapılan bazı açıklamaların Suriye kökenli yurttaşlarımızı derinden istikrarsızlaştırdı" ifadelerini kullanan Scholz, Almanya'daki Suriyelilere seslenerek, "Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir. Bu çok açık" dedi.