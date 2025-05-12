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Almanya'dan PKK'nın Feshi ile İlgili Önemli Açıklama

Almanya'dan PKK'nın Feshi ile İlgili Önemli Açıklama
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın fesih kararını önemli bir adım olarak değerlendirerek, Türkiye'deki terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik kalıcı çözümler için uygulama ve siyasi süreçlerin gerekliliğine dikkat çekti.

(ANKARA) -Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Türkiye ve bölgedeki onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalını kırmak adına önemli bir adımdır. Kalıcı bir çözüm için tam bir uygulama ve siyasi bir süreç gereklidir."

Kaynak: ANKA / Dünya
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