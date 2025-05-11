Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Ateşkes için müzakere çağrısında bulunuyoruz

Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Ateşkes için müzakere çağrısında bulunuyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Wadephul, "Ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili, "Ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, göreve gelmesinin ardından İsrail'e resmi ziyaret düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelen Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını eleştirdi.

Wadephul, Gazze'deki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğini ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"ATEŞKES İÇİN CİDDİ MÜZAKERELERE GERİ DÖNÜLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Almanya'nın İsrail'in güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını ancak bunun ülkesinin İsrail'in eylemlerini eleştiremeyeceği anlamına gelmediğini belirten Wadephul, "İsrail'in tüm stratejik hedeflerine bu şekilde (askeri bir harekatla) ulaşılıp ulaşılamayacağından ve bunun uzun vadede İsrail'in güvenliğine hizmet edip etmeyeceğinden emin değilim. Bu nedenle ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"SİYASİ BİR ÇÖZÜME İHTİYACIMIZ VAR"

Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu belirten Wadephul, "Gazze'nin yeniden inşası için Hamas'ın olmadığı siyasi bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Saar ile görüşmesinin ardından Wadephul, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Wadephul, daha sonra Batı Şeria'da Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Gazze kan gölü oldu. Akan kanlar kurudu. Bu gevşekler yeni uyandı. Batı her zaman tek dişi olan canavardır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Kim dinler almanyayı hele İsrail abd hariç hiç birisini dinlemez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste gol pozisyonları

Maçta tempo inanılmaz! Üst üste kurtarışlar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.