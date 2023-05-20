Almanya'daki Türkler Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Sandık Başında

Almanya'nın Köln ve Frankfurt kentlerinde Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy vermek isteyen seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da Türk vatandaşları, başkonsolosluklarda yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

- Almanya'daki Türkler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda uzun kuyruklar oluşturdu

KÖLN - Almanya'nın Köln ve Frankfurt kentlerinde Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy vermek isteyen seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bugün başladığı oy verme işlemi devam ediyor. Yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da Türk vatandaşları, başkonsolosluklarda yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Köln ve civarında ikamet eden seçmenler oylarını kullanmak için Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruk oluşturdu. Güvenlik kontrolünden geçen seçmenler konsolosluk içerisinde kurulan 12 sandıkta oylarını kullandı.

Frankfurt'ta da sandığa ilgi yoğun

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunda ise 15 sandık kuruldu. Sabah erken saatlerden itibaren sıraya giren seçmenler uzun kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer verdiği röportajda, "Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi ve katılımı var, sabah erken saatlerden itibaren başkonsolosluğumuzun önünde beklemeye başladılar. Sabah 08.00 itibariyle ilk oylar kullanılmaya başlandı. Şu anda arkamda görebileceğiniz şekilde yoğun ilgi var. Bunu buradaki, görev bölgemizdeki Trük toplumunun ülkemize olan sevgi, ilgi ve alakasıyla bağlantılı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımıza oy kullanmaya gelmeden önce Yüksek Seçim Kurulu'nun web sitesinden Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını mutlaka kontrol etmelerini rica ediyoruz. Buraya geldiklerinde yanlarında oy vermeye geçerli Türk kimliğinin de olması büyük önem arz ediyor. Biz bugün başladık. Çarşamba günü 22.00'ye kadar, 08.00-22.00 şeklinde oylama devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı en demokratik, en temel hakları olan oy kullanma işlemlerini yapmak üzere başkonsolosluğumuza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Almanya'da 17 noktada sandık kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci tur için seçmenler Almanya'da 17 farklı noktada kurulan sandıklarda oy kullanabiliyor. Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Karlsruhe, Köln, Münih, Essen, Münster, Mainz, Nürnberg, Frankfurt ve Stuttgart kentlerinde bulunan başkonsolosluklarda 08.00-22.00, Kassel, Aachen, Bremen ve Regensburg şehirlerinde ise 09.00-18.00 arasında oy verilebiliyor.

Oy verme işlemi Regensburg, Aachen ve Bremen'de yarın, diğer bölgelerde ise 24 Mayıs'ta sona erecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023