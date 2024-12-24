Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölümcül ihmal

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan 50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

POLİSTEN ÖLÜMCÜL İHMAL

Saldırının alınan güvenlik önlemleri altında nasıl gerçekleştiği merak konusuyken, Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bild, polis minibüsünün "mobil bariyer" olarak durması gereken yerden 5 metrelik boşluk bıraktığı ve saldırganın bırakılan boşluktan araçla geçerek kalabalığa daldığını öne sürdü.

SALDIRGANIN VASİYETİ DE BULUNDU

Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı aracın içinde buldu. Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçı'na bağışladığı yer aldı.

Abdulmohsen'in 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.