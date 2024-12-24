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Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölümcül ihmal

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Almanya'da Suudi Arabistan vatandaşı doktorun aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili Alman basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Polis minibüsünün mobil bariyerinin durması gereken yerden 5 metre uzakta olduğu, saldırganın bırakılan boşluktan yararlandığı öne sürüldü.

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan 50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

POLİSTEN ÖLÜMCÜL İHMAL

Saldırının alınan güvenlik önlemleri altında nasıl gerçekleştiği merak konusuyken, Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bild, polis minibüsünün "mobil bariyer" olarak durması gereken yerden 5 metrelik boşluk bıraktığı ve saldırganın bırakılan boşluktan araçla geçerek kalabalığa daldığını öne sürdü.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölümcül ihmal

SALDIRGANIN VASİYETİ DE BULUNDU

Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı aracın içinde buldu. Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçı'na bağışladığı yer aldı.

Abdulmohsen'in 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölümcül ihmal
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Celik:

siyonistler Gerçek Alman düşmanı ama bunu Alman siyasetçiler anlamak istemiyorlar hep müslüman hakları suçlu gören bir topluluk yetişti ama bilsinler ki Müslüman kan dökmez

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Haber Yorumlarıbilal:

Alman polisi ve istihbaratı MOSSAD ın elinde! Polisin hatası yok, olayı Müslümanların üzerine yıkacaklardı olmadı, açık verdiler!

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İnanırım. İhmal nelere yok açıyor, görüyoruz

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