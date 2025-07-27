Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı
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Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde içerisinde 100 yolcu bulunan trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi.

Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

3 ÖLÜ, 34 YARALI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

VAGONLAR BİRBİRLERİNİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Haberlerde kazanın yerel saatle 18.10 sıralarında yaşandığı ifade edilerek, kaza sonrası bazı vagonların yan yattığı, bazı vagonların ise diğer vagonların üstüne devrildiği aktarıldı.

Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

YOLCULARIN YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Bölgenin ormanlık alanda olması nedeniyle ekiplerin zor ulaştığı kaza mahallinde bazı yolcuların yardım çığlıklarının duyulduğu belirtildi. Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl'in da kaza mahalline doğru yola çıktığı bildirildi.

100 YOLCUYU TAŞIYORDU

Polis, Sigmaringen şehrinden Ulm kentine doğru giden trende 100 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Polis, kazanın bölgedeki şiddetli fırtınadan veya fırtına nedeniyle raylara devrilen ağaçlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılacağını bildirerek, can kaybına ve yaralılara ilişkin bilginin ilerleyen saatlerde netleşeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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