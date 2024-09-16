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Almanya'da Yangın: İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki bir apartmanda meydana gelen yangında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak yerel makamlar soruşturma başlattı.

ALMANYA'NIN Brandenburg eyaletindeki bir apartmanda çıkan yangında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Alman polisi, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Brandenburg Polisi'nden yapılan açıklamada, "Eberswalde'deki Friedrich-Ebert-Strabe'de bulunan çok katlı bir konut ve ticari bina 15 Eylül 2024 gecesi saat 23.00'ten kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan ve adli tıp teknisyenleri ipucu aramaya başladıktan sonra olay yerinde iki yanmış ceset bulundu. Adli tıp incelemeleri sırasında kimliklerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi beklenmektedir. Kriminal soruşturma departmanı yangının nedenini araştırmaya başladı ve Pazar gecesi saat 22.00 ile gece yarısı arasında Friedrich-Ebert-Strabe bölgesinde veya Eberswalde'deki pazarda gözlem yapan ve soruşturmayla ilgili olabilecek tanıkların Barnim polis karakoluna başvurmalarını istedi" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, " Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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