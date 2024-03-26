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Almanya'da Yangın: Bir bebek olmak üzere dört Türk hayatını kaybetti, dokuz kişi ağır yaralandı

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Almanya'nın batısında bulunan Solingen şehrinde, dört katlı bir evde çıkan yangında iki çocuk da dahil olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti. Yangında 9 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yangının Solingen'deki dört katlı bir evin birinci katında başladığını ve hızla kontrolden çıktığını belirttiler. İtfaiye ekipleri en az 21 kişiyi binadan kurtardı, bunlardan dokuzu ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Yangından etkilenen ve hafif yaralananlar ise olay yerinde tedavi edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında bir ceset bulduklarını doğruladılar ve kayıp bir çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları, yangından kaçmak için pencerelerden atlayan çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ifade ettiler. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, olay yerine gelerek itfaiye ve acil servis ekiplerinin müdahalelerini takdir etti. Belediye binasında bayrakların yarıya indirilmesini emretti ve "Ölenler için dua ediyorum ve yaralıların en kısa sürede iyileşmelerini diliyorum" dedi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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