Almanya'da Tren İstasyonlarında Alkol Yasağı Getiriliyor

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)- Alman Devlet Demiryolları, yolcu ve çalışanlarının güvenliğini artırmak amacıyla ülke genelindeki tüm tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklama kararı aldığını duyurdu. Restoran ve kafeler kapsam dışında tutulurken, kurala uymayanlara tekrarı halinde süresiz istasyona giriş yasağı uygulanabilecek.

Yeni düzenlemeyle Almanya'daki yaklaşık 5 bin 400 tren istasyonunun peronları ve istasyon salonlarında alkol tüketimine izin verilmeyecek. Yasak, istasyonların içindeki restoran ve kafeleri kapsamayacak. Uygulamanın 15 Ekim 2026'ya kadar tüm istasyonlarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Alman Devlet Demiryolları Yönetim Kurulu Üyesi Evelyn Palla, "Artık yeter. Daha sert önlemler almalıyız. İstasyonlarımızda ve trenlerimizde daha fazla düzen ve güvenlik istiyoruz. Önceliğimiz çalışanlarımızı ve yolcularımızı korumak" dedi. Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi büyük tren istasyonlarında halen uygulanan alkol yasağı, yeni kararla birlikte Alman Devlet Demiryollarına bağlı tüm istasyonlara yayılacak. İstasyon kuralları da ilgili kurumlarla koordinasyon içinde güncellenecek.

Yasağın denetimini Alman Devlet Demiryolları görevlileri ile Federal Polis birlikte yürütecek. Kurala uymayanlar önce istasyondan çıkarılacak. İhlalin tekrarlanması halinde ise kişilere süresiz istasyona giriş yasağı uygulanabilecek. Almanya'da trenlerde genel bir alkol yasağı bulunmazken, sigara kullanımı trenlerde tamamen yasak. İstasyonlarda ise yalnızca belirlenmiş sigara içme alanlarında sigara içilebiliyor.

Alman Devlet Demiryolları, Hamburg Merkez İstasyonu'nda 2024 yılında yürürlüğe giren alkol yasağının ardından kavga ve asayiş olaylarının azaldığını, yolcuların kendilerini daha güvende hissettiğini ve temizlik maliyetlerinin düştüğünü açıkladı. Yeni uygulamayla benzer sonuçların ülke genelinde elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA