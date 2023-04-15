Almanya'da Son 3 Nükleer Santralin Kapatılması Eleştiriliyor

Almanya'da son 3 nükleer santralin kapatılması hükümet koalisyonu ve muhalefet partileri arasında tartışmalara yol açtı. Yeşiller Partisi'nin de bulunduğu hükümet koalisyonu, santrallerin tehlikeli olduğunu belirtirken, muhalefet kömürle çalışan termik santrallerin açık kalıp nükleer santrallerin kapatılmasını eleştirdi.

Almanya'da bugün itibariyle ülkedeki son 3 nükleer santralin kapatılacak olması eleştirilerin odağı oldu. Yeşiller Partisinin de bulunduğu hükümet koalisyonu, santrallerin eskidiğini ve tehlike yarattığını belirtirken, muhalefet partileri ise enerji krizi yaşanan bir ortamda kömürle çalışan termik santrallerin açık kalıp nükleer santrallerin kapatılmasını eleştirdi.

Çevre politikaları ve yeşil enerjiyi parti programına koyan Yeşiller Partisi'nin de bulunduğu Almanya Federal Koalisyon Hükümeti, ülkedeki son 3 nükleer santralin bugün itibariyle kapatılarak elektrik şebekesinden çekileceğini duyurmuş, muhalefette bulunan partilerin seçilmiş politikacıları tarafından eleştiri konusu olmuştu.