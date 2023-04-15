Almanya'da Son 3 Nükleer Santralin Kapatılması Eleştiriliyor
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Almanya'da son 3 nükleer santralin kapatılması hükümet koalisyonu ve muhalefet partileri arasında tartışmalara yol açtı. Yeşiller Partisi'nin de bulunduğu hükümet koalisyonu, santrallerin tehlikeli olduğunu belirtirken, muhalefet kömürle çalışan termik santrallerin açık kalıp nükleer santrallerin kapatılmasını eleştirdi.
Almanya'da bugün itibariyle ülkedeki son 3 nükleer santralin kapatılacak olması eleştirilerin odağı oldu. Yeşiller Partisinin de bulunduğu hükümet koalisyonu, santrallerin eskidiğini ve tehlike yarattığını belirtirken, muhalefet partileri ise enerji krizi yaşanan bir ortamda kömürle çalışan termik santrallerin açık kalıp nükleer santrallerin kapatılmasını eleştirdi.
Çevre politikaları ve yeşil enerjiyi parti programına koyan Yeşiller Partisi'nin de bulunduğu Almanya Federal Koalisyon Hükümeti, ülkedeki son 3 nükleer santralin bugün itibariyle kapatılarak elektrik şebekesinden çekileceğini duyurmuş, muhalefette bulunan partilerin seçilmiş politikacıları tarafından eleştiri konusu olmuştu.KÖMÜR MADENLERİ TEKRAR AÇILDIMuhalefet, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan enerji krizi ve Rusya'nın doğalgazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım Boru Hattı'nın kapatılması sonrasında ülkede elektrik sıkıntısı yaşanmaması için kömür madenlerini tekrar açılmasını ancak 'temiz' enerji üreten nükleer santrallerin kapatılmasını şiddetle eleştirdi.'İKLİM İÇİN KARA BİR GÜN'Muhalefette bulunan Almanya'nın iki Hristiyan demokrat partisi Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin oluşturduğu siyasi ittifak CDU/CSU politikacılarından Jens Spahn, elektrik için kömür madenlerini açan Yeşiller Partisi bakanlarının temiz nükleer enerjiyi yasakladığını belirterek bugünün Almanya'da iklimin korunması için 'kara bir gün' olduğunu belirtti. BİLİM İNSANLARINDAN BAŞBAKAN SCHOLZ'A AÇIK MEKTUPAralarında Nobel ödüllü bilim insanları ve ünlü iklim araştırmacılarının da bulunduğu bir grup uluslararası bilim insanı ise, Başbakan Olaf Scholz'a dün bir açık mektup göndererek "Emsland, Isar II ve Neckarwestheim II nükleer santralleri, 2022'de toplam 32,7 milyar kilovat saat düşük emisyonlu elektrik sağladı.Almanya'daki özel haneler en son yılda ortalama 3190 kWh elektrik enerjisi tüketmiştir. Bu, bu üç elektrik santralinin 10 milyondan fazla veya dörtte birlik Alman hanesine elektrik sağlayabileceği anlamına gelir" açıklamasını yaparak kömür yerine nükleer enerjinin çevre için daha yararlı olacağını belirtti. Açık mektupta Fransa, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'nın yeni nükleer santraller inşa etmeyi planladığı, Belçika ve İsviçre'nin ise mevcut nükleer santrallerin işletme lisanslarını uzatmanın yollarını aradığının altı çizildi.NÜKLEER KAZALARA DİKKAT ÇEKTİLER Yeşiller Partisi'nden İklim Bakanı Robert Habeck Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin geçen yılki enerjisinin yüzde 4 ila 6'sını oluşturan nükleer santrallerin kapatılmasının enerji güvenliğini etkilemeyeceğini belirtti. Hükümet, nükleer santrallerin eskidiğini ve tarihte Fukushima dahil nükleer santrallerde yaşanan kazalara dikkat çekti. Yerel basına göre, Almanya'da 2022'de kömür, 2022'de Almanya'nın elektrik üretiminin %30'undan biraz fazlasını oluşturuyor. Rüzgar enerjisi yüzde 22, gaz yakıtlı enerji yüzde 13, güneş enerjisi yüzde 10 ve nükleer dahil biyo-yakıtlar ve hidroelektrik ise geri kalan enerji üretiminde kullanılıyor.