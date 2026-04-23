Haberler

Rıza Pehlevi'nin Berlin Ziyareti Tartışma Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin Berlin ziyareti, Almanya’da tartışmalara neden oldu. Hükümetten, Berlin'in muhatabının Tahran'daki mevzut yönetim olduğu açıklaması yapıldı. Bazı siyasetçiler, Pehlevi ile görüşülmesini, bazıları ise monarşi geçmişine dikkat çekerek temas kurulmaması gerektiğini dile getirdi.

Haber: İlhan Baba

Rıza Pehlevi'nin Almanya ziyareti tartışma yarattı. Berlin'e gelen Pehlevi, İran halkının özgürlük mücadelesinin sesini duyurmak amacıyla Almanya'da bulunduğunu belirtti.

Berlin Eyaleti Adalet Senatörü Felor Badenberg, Pehlevi ailesinin 1979 öncesi otoriter bir rejimi temsil ettiğini vurgulayarak, bu dönemde insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirtti.

Alman hükümetinin Pehlevi ile resmi bir görüşme planlamadığı belirtildi. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'in muhatabının Tahran'daki mevcut yönetim olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul de Pehlevi'nin Almanya'ya "özel kişi" olarak geldiğini ve hükümetin bu tür temaslar yürütmesinin görev alanına girmediğini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Armin Laschet ise Pehlevi ile görüşme yapılması gerektiğini belirterek, Pehlevi'nin İran'daki muhalefet açısından tanınan önemli bir figür olduğunu ve geçiş sürecinde rol oynayabilecek bir isim olarak görüldüğünü ifade etti.

Sol Parti ve Yeşiller'den bazı siyasetçiler ise görüşmeye tepki gösterdi. Sol Parti'den Cansu Özdemir, bu temasların İran'da kapsayıcı bir demokratik sürece katkı sağlamayabileceğini savundu. Yeşiller'den Luise Amtsberg ise, Pehlavi'nin İran diasporasında ciddi şekilde kutuplaştırıcı bir figür olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

