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Almanya'da Motosiklet Sürüş Eğitiminde Yaşanan Kazada 16 Yayındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde motosiklet sürüş eğitimi sırasında kontrolünü kaybeden 16 yaşındaki kız öğrenci, TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayda eğitmen ve diğer kursiyer şok geçirdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da motosiklet sürüş eğitimi sırasında meydana gelen kazada 16 yaşındaki sürücü kursu öğrencisi, TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bulunan A24 otoyolunda gerçekleştirilen bir motosiklet sürüş eğitimi sırasında meydana gelen kazada, 16 yaşındaki bir sürücü kursu öğrencisi yaşamını yitirdi.

Polisin ilk açıklamasına göre, genç kursiyer yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı kursa ait motosikletin kontrolünü kaybederek düştü. Yola savrulan 16 yaşındaki kız öğrenci, aynı yönde ilerleyen bir TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer, motosikletin arkasından bir otomobille seyreden sürüş eğitmeninin yanında bir başka kadın kursiyerin de bulunduğunu bildirdi. Kazanın ardından sürüş eğitmeni, diğer kursiyer ve TIR sürücüsü şok geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA
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