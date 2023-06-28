Almanya'nın başkenti Berlin ve Köln şehirlerinde binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Bayram namazı öncesinde verilen vaazda bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma günleri olduğu vurgulandı. Bayram namazından sonra cemaat bayramlaştı.

- Almanya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

BERLİN - Almanya'da başkenti Berlin ve Köln şehirlerinde binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Köln'deki Merkez Cami'sinde ve Berlin'de bulunan Mevlana Cami'sinde bir araya gelen binlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Bayram namazına Türklerin yanı sıra farklı milletlerden çok sayıda Müslüman katıldı. Katılımın yoğun olması dolayısıyla cami içerisinde yer bulamayan insanlar cami avlusunda da namaz kıldı.

Bayram namazı öncesinde verilen vaazda bayramların, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma ve rahmet günleri olduğu anlatıldı. Bayram hutbesi, Almanca ve Türkçe dillerinde okundu. Kılınan bayram namazından sonra cemaat bayramlaştı.

Mevlana Camii İmamı Hasan Gülten, biraz buruk da olsa Berlin'de bayramın sevinç ve neşe içerisinde geçtiğini söyledi. Bayram namazına ilginin çok yoğun olduğuna değinen Gülten, "Bayram sevinç ve neşe içerisinde, kardeşlik içerisinde geçiyor ve güzel bir şekilde eda ettiğimize inanıyorum. Vatandaşlarımız, bayram namazına çok ilgi ve alaka gösterdiler. Gerçekte bu kadar kalabalık olmasını ben de beklemiyordum. İzin sezonu olmasına rağmen cemaatimiz bayağı kalabalıktı" dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey yayınladığı bayram mesajında ise, "Kurban bizleri daha sorumlu, daha duyarlı ve daha farkında kılmak üzere meşru kılınmış bir ibadettir. Bayramlar, hatırlayarak gönül alma, kırgınlıkları onararak kardeşliğimizi diri tutma günleridir" diye konuştu.