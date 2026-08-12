Almanya istihbarat yetkilerini genişletiyor: Artan casusluk ve siber tehditlere karşı reform

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, artan casusluk, sabotaj ve siber saldırı tehdidine karşı istihbarat servislerinin operasyonel yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor.

Almanya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan casusluk, sabotaj, siber saldırı ve terör tehditlerine karşı istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. Federal Bakanlar Kurulu, 700 sayfayı aşan kapsamlı istihbarat reformunu bugün görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yabancı devletlerin gizli operasyonlarına karşı Almanya'nın daha güçlü hareket etmesi gerektiğini belirterek, Alman istihbarat servislerinin uluslararası ortaklarıyla "aynı seviyede" hareket edebilmesi gerektiğini savundu.

Reform kapsamında özellikle dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) operasyonel yetkilerinin artırılması planlanıyor. Anayasayı Koruma Federal Dairesi'nin (BfV) yetkilerinin de genişletilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle istihbarat servislerine özellikle sabotaj ve siber saldırılara karşı daha etkin müdahale imkanları sağlanması hedefleniyor. Hükümet, artan hibrit tehditler karşısında istihbarat kurumlarının daha hızlı ve etkili hareket etmesini amaçlıyor.

Parlamentonun İstihbarat Denetim Komisyonu Başkanı Marc Henrichmann da Leipzig Havalimanı'nda yaşanan son güvenlik olayının hibrit tehditlerin ulaştığı yeni boyutu gösterdiğini belirtti. Henrichmann, siber saldırı, sabotaj, casusluk ve izinsiz drone uçuşlarına karşı Almanya'nın daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Reforma muhalefetten ise tepki geldi. Yeşiller Partisi'nin iç politika uzmanı Konstantin von Notz, BND'nin daha güçlü yetkilere sahip olmasını desteklediğini belirtirken, BfV'ye verilmesi planlanan yeni yetkilerin polis ile istihbarat arasındaki ayrımı düzenleyen "Trennungsgebot" ilkesini ciddi şekilde zorlayacağını savundu.

Sol Parti milletvekili Clara Bünger ise istihbarat servislerine operasyonel müdahale, sabotaj ve devlet destekli siber saldırılara karşılık verme yetkisi verilmesini eleştirdi. Bünger, bu düzenlemelerin Almanya'da polis ile istihbarat arasındaki tarihsel ayrımı zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Muhalefet, reformun güvenlik tehditlerine karşı mücadeleyi güçlendirebileceğini kabul etmekle birlikte, istihbarat servislerine verilecek yeni operasyonel yetkilerin demokratik denetim ve temel haklar açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA