Almanya'da iki kadını taciz edip 91 metre yükseklikteki köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı

Almanya'da dünyaca ünlü Neuschwanstein Şatosu'nda, iki kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra onları 91 metre yükseklikteki bir köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı. Saldırıya uğrayan kadınlardan biri hastanede hayatını kaybetti, diğeri ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Amerikalı bir turist Almanya'nın dünyaca ünlü bir şatosunda iki kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra kadınları 91 metre yükseklikteki bir köprüden kadınlardan biri öldü, diğeri yaralandı.

SaldırıNeuschwanstein şatosunda gerçekleşti. Polis, adamın kaçtığını ancak daha sonra yakalandığını söyledi.

Alman tabloid gazetesi Bild'e göre, Amerikalın turistin köprüden attığı iki kandı da Amerikalı.

Bild, 30 yaşındaki adamın ilk olarak Çarşamba öğleden sonra popüler turistik yerde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Daha sonra bir arbede yaşandığı ve adamın kadınları korkulukların üzerinden aşağıya, uçuruma attığını yazdı.

Köprüden atılan kadınlarda 21 olan kaldırıldığı hastanede gece öldü. Yaralanan 22 yaşındaki arkadaşı ise hastanede tedavi görüyor.

Şatodan gelen görüntülerde, bir adamın kelepçelerle götürüldüğü ve kurbanlardan birinin helikopterle uçurumdan çıkarıldığı görülüyor.

Saldırının, 19. yüzyılda yapılmış Neuschwanstein şatosuna manzarasıyla ünlü olan köprünün girişinde gerçekleştiği söyleniyor.

Başsavcı Thomas Hörmann, Bild'e "Suç, Çarşamba günü saat 2:40 civarında gerçekleştiğini, adamın ik önce 21 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğunu kadının karşı koyduğunu 22 yaşındaki arkadaşı kendisine yardım etmeye kalkınca adamın iki kadını da köprüden aşağı attığını söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.