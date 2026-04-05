Almanya'da 45 yaş altındaki erkeklerin yurtdışında uzun kalması için askeri onay gerekecek

Almanya'da gönüllü askerlik hizmetini getiren yeni yasanın bir parçası olarak 17 - 45 yaş arasındaki erkeklerin yurtdışında uzun süre kalmak için onay almaları gerekecek.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası, Ukrayna'nın işgali ardından Rusya'dan geldiği düşünülen tehditlere karşı savunmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Savunma bakanlığı sözcüsü, BBC'ye gönderdiği bir açıklamada, 17 yaş ve üzeri erkeklerin üç aydan uzun süre yurtdışında kalmaları için önceden onay almaları gerekeceğini doğruladı.

Mevcut yasaya göre, seyahat onaylarının genel olarak verilmesi gerekiyor ancak kuralın ihlali hâlinde nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

Böylesi bir iznin gerektiği, Frankfurter Rundschau gazetesinin cuma günü yaptığı haberin ardından gündeme geldi.

Savunma bakanlığı sözcüsü, düzenlemenin "güvenilir ve anlamlı bir askeri kayıt sistemi sağlamayı" amaçladığını belirterek, "Acil bir durumda, uzun süre yurtdışında bulunabilecek kişileri bilmek zorundayız" dedi.

Açıklamada, gençler üzerindeki sonuçların "geniş kapsamlı" olabileceği kabul edilerek, gereksiz bürokrasiden kaçınmak amacıyla muafiyetlere ilişkin düzenlemelerin geliştirildiği belirtildi.

Bu gerekliliğin yasal dayanağı, Aralık 2025'te son kez değiştirilen 1956 tarihli Almanya Zorunlu Askerlik Yasası'na dayanıyor.

Son değişiklikten önce, yurtdışında uzun süreli kalışları bildirme yükümlülüğü yalnızca Almanya'nın ulusal savunma veya seferberlik hâlinde geçerliydi.

Savunma bakanlığı yetkilisi, benzer bir düzenlemenin "Soğuk Savaş sırasında yürürlükte olduğunu ancak pratik bir önem taşımadığını" söyledi.

Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası, aktif personel sayısının 2035'e kadar yaklaşık 180.000'den 260.000'e çıkarılmasını öngörüyor.

Alman parlamentosu aralıktaki düzenlemeyle gönüllü askerlik hizmetini geri getirdi. Yeni yasaya göre, ocak ayından itibaren tüm 18 yaşındakilere silahlı kuvvetlere katılmakla ilgilenip ilgilenmediklerini soran bir anket gönderildi.

Temmuz 2027'den itibaren, savaş çıkması durumunda hizmete uygun olup olmadıklarının belirlenmesi için kontrolden geçmeleri gerekecek.

Kadınlar gönüllü olarak askerlik hizmetine katılabiliyor ancak Alman anayasası gereği zorunlu hizmete tabi tutulamıyor.

Plan gönüllülük esasına dayansa da, güvenlik durumu kötüleşirse veya yeterli sayıda gönüllü bulunamazsa zorunlu askerlik hizmeti de değerlendirilebilecek.

Yasa parlamentoda onaylandığında birçok bölgede protesto gösterileri düzenlendi.

Bir organizatör sosyal medyada "Yılın yarısını kışlalara kapatılmak, talim ve itaat eğitimi görmek ve öldürmeyi öğrenmek için harcamak istemiyoruz" diye yazdı.

Diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya da 1990'ların barış dönemi yıllarında silahlı kuvvetlerini küçülttü.

Soğuk Savaş döneminde ordudaki asker sayısı neredeyse yarım milyondu.

Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti 2011'de dönemin başbakanı Angela Merkel tarafından sona erdirilmişti.

Başbakan Friedrich Merz, hükümetinin Avrupa'daki güvenlik ortamını daha tehlikeli olarak tanımlaması doğrultusunda Alman ordusu Bundeswehr'i Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirme sözü verdi.