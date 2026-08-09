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Almanya'dan İHA tehdidine karşı yeni önlemler

Almanya'dan İHA tehdidine karşı yeni önlemler
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Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) bulunmasının ardından İHA tehdidine karşı önlemlerin artırılması talimatı verdi. Federal Polis personel sayısı 150'den 300'e, operasyon merkezleri ise 4'ten 8'e çıkarılacak. Olayın ardından, Avrupa'nın dron tehditlerine karşı hazırlıksız olduğuna dair bir rapor da yeniden gündeme geldi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Leipzig Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü dronun ardından İnsansız Hava Aracı (İHA) tehdidine karşı önlemlerin artırılması talimatı verdi.

Leipzig Havalimanı'nda çarşamba gecesi kargo bölümünün güvenlik alanında görevli bir çalışan, patlayıcı taşıyan bir İHA fark etmişti. Federal Polis uzmanları, İHA'ya bağlı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirmişti.

İHA'nın bulunduğu bölgede, Ukrayna'ya askeri yardım malzemeleri taşıyan çok sayıda Ukrayna uçağının bulunduğu bildirilmişti. Leipzig Havalimanı, Ukrayna'ya yönelik askeri yardım sevkiyatında önemli merkezlerden biri olarak biliniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, patlayıcı yüklü dron olayının ardından İHA tehdidine karşı önlemlerin artırılması talimatı verdi.

Buna göre, Federal Polis'in ilgili biriminde görev yapan personel sayısı 150'den 300'e çıkarılacak. Ayrıca, ülke genelindeki operasyon merkezlerinin sayısı da 4'ten 8'e yükseltilecek.

Öte yandan, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) raporu, Avrupa'nın dron tehditlerine karşı yeterince hazırlıklı olmadığını ortaya koydu. Raporda, Avrupa ülkelerinin havaalanları ve askeri tesislere yönelik dron saldırılarının arkasındaki failleri kesin olarak tespit etmekte zorlandığı ifade edildi.

Araştırmada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik dron kampanyası yürüttüğünün "yüksek ihtimal" olduğu değerlendirmesine de yer verildi. Temmuz ayında yayımlanan rapor, Leipzig'deki son olayın ardından yeniden gündeme geldi.

Kaynak: ANKA
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