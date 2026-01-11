Haberler

Berlin'de Elektrik Şebekesine Yapılan Sabotajın Ardından Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in Açıklamaları Tartışma Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berlin'de aşırı sol örgüt tarafından gerçekleştirilen elektrik şebekesi sabotajı sonrası İçişleri Bakanı Dobrindt, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve dijital izleme kapasitesinin geliştirilmesini savundu. Yeşiller Partisi ve Sol Parti, hükümetin yaklaşımını eleştirdi.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da Berlin elektrik şebekesine yönelik "aşırı sol örgüt" kaynaklı olduğu belirtilen sabotaj saldırısının ardından, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıklamaları tartışma yarattı.

Dobrindt, aşırı sol gruplar ve radikal iklim aktivistlerine karşı daha sert güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyledi. Güvenlik birimlerine daha fazla personel ve yetki verilmesini savunan Dobrindt, dijital izleme kapasitesinin artırılarak saldırıların önceden tespit edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi ise hükümeti eleştirdi. Parti sözcüsü Marcel Emmerich, hükümetin iltica politikalarına ağırlık verirken kritik altyapıların korunmasını ihmal ettiğini söyledi. Yeşiller, güvenlik personelinin artırılmasına destek verdiklerini ancak temel hakları zedeleyebilecek dijital yetki genişletmelerine karşı olduklarını vurguladı.

Dobrindt'in açıklamalarına tepki gösteren Sol Parti Grup Başkanvekili Clara Bünger de, sağcı aşırıcılık söz konusu olduğunda aynı sert tutumun sergilenmediğini savunarak, saldırının sağcı bir grup tarafından yapılması halinde bu kadar sert açıklamalar yapılmayacağını ifade etti.

Hükümet, kritik altyapıların korunması için enerji şirketlerine yeni yükümlülükler getirmeyi tartışıyor. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey ise kabloların yer altına alınmasını ve riskli bölgelerin kamera ile yapay zeka destekli sistemlerle izlenmesini önerdi.

Saldırının sorumluluğunu, daha önce Berlin ve Brandenburg'da benzer eylemlerle anılan "Vulkangruppe" adlı aşırı sol örgüt üstlendi. Ancak yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişilerle ilgili henüz somut bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası