Berlin'de Elektrik Şebekesine Yapılan Sabotajın Ardından Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in Açıklamaları Tartışma Yarattı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da Berlin elektrik şebekesine yönelik "aşırı sol örgüt" kaynaklı olduğu belirtilen sabotaj saldırısının ardından, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıklamaları tartışma yarattı.

Dobrindt, aşırı sol gruplar ve radikal iklim aktivistlerine karşı daha sert güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyledi. Güvenlik birimlerine daha fazla personel ve yetki verilmesini savunan Dobrindt, dijital izleme kapasitesinin artırılarak saldırıların önceden tespit edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi ise hükümeti eleştirdi. Parti sözcüsü Marcel Emmerich, hükümetin iltica politikalarına ağırlık verirken kritik altyapıların korunmasını ihmal ettiğini söyledi. Yeşiller, güvenlik personelinin artırılmasına destek verdiklerini ancak temel hakları zedeleyebilecek dijital yetki genişletmelerine karşı olduklarını vurguladı.

Dobrindt'in açıklamalarına tepki gösteren Sol Parti Grup Başkanvekili Clara Bünger de, sağcı aşırıcılık söz konusu olduğunda aynı sert tutumun sergilenmediğini savunarak, saldırının sağcı bir grup tarafından yapılması halinde bu kadar sert açıklamalar yapılmayacağını ifade etti.

Hükümet, kritik altyapıların korunması için enerji şirketlerine yeni yükümlülükler getirmeyi tartışıyor. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey ise kabloların yer altına alınmasını ve riskli bölgelerin kamera ile yapay zeka destekli sistemlerle izlenmesini önerdi.

Saldırının sorumluluğunu, daha önce Berlin ve Brandenburg'da benzer eylemlerle anılan "Vulkangruppe" adlı aşırı sol örgüt üstlendi. Ancak yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişilerle ilgili henüz somut bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı.