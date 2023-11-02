Almanya'da DİTİB Ensar Camisi yöneticilerine ödül

Almanya'nın Güney Bavyera eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Pfaffenhofen Ensar Camisi yöneticileri, Pfaffenhofen Kaymakamı Albert Gürtner ile Belediye Başkanı Thomas Herker tarafından faydalı hizmetlerinden dolayı ödüllendirildi.

Almanya'nın Güney Bavyera eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Pfaffenhofen Ensar Camisi yöneticileri, Pfaffenhofen Kaymakamı Albert Gürtner ile Belediye Başkanı Thomas Herker tarafından faydalı hizmetlerinden dolayı ödüllendirildi.

Pfaffenhofen Belediyesi binasında düzenlenen ödül töreninde, bölgede farklı alanlarda hizmet sunan ve ödüle layık görülen kurum ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine sertifika ve madalyaları verildi.

Bölgede 20 yılı aşkın süredir eğitim ve hayır işlerinde gönüllü hizmet veren DİTİB Ensar Camisi'nin Dernek Başkanı Recep Bal, ödülünü Pfaffenhofen Kaymakamı Gürtner ve Belediye Başkanı Herker'in elinden aldı.

Kaymakam Gürtner, yaptığı konuşmada, cami derneği ve yönetiminin yaptıkları faydalı çalışmalarla bölgede yaşayanlara büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Pfaffenhofen Belediye Başkanı Herker de ödül alan kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği ve uyumlu çalışmaların toplumun daha iyi bir geleceğe ilerlemesine katkı sunduğunu söyledi.