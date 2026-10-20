Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya'da Almanca sınavında boş bölüm bırakan aday geçemeyebilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'da Almanca sınavında boş bölüm bırakan aday geçemeyebilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da göçmenlere yönelik Almanca sınavının zorlaştırılması planlanıyor. Yeni düzenlemede bazı bölümleri boş bırakan adaylar, diğer bölümlerden başarılı olsa da sınavı geçemeyebilecek. İçişleri Bakanlığı dinleme ve okuma bölümlerinde usulsüzlük yapıldığına dikkat çekiyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da göçmenlere yönelik Almanca sınavının zorlaştırılması planlanıyor. Yeni getirilecek düzenlemeye göre, sınavın bazı bölümlerini boş bırakan veya yeterince tamamlamayan adaylar, diğer bölümlerden başarılı olsalar bile sınavı geçemeyebilecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, bazı adayların sınav sorularını ve cevaplarını internet üzerinden yasa dışı yollarla satın alarak sınavlarda kullandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı, özellikle dinleme ve okuma bölümlerinde usulsüzlük yapıldığına dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanı Dobrindt'in hazırladığı düzenlemeyle, Almanca sınavlarında hile ve sahteciliğin önüne geçilmesi, adayların dil becerilerinin daha güvenilir şekilde ölçülmesi hedefleniyor. Plan kapsamında, sınavın belirli bölümlerinin boş bırakılması veya yeterli düzeyde tamamlanmaması durumunda, diğer bölümlerden alınan başarılı sonuçların sınavı geçmek için yeterli sayılmaması öngörülüyor.

Yeşiller Partisi bütçe politikalarından sorumlu milletvekili Leon Eckert ise, sınavlarda kopya ve sahteciliğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Eckert, bunun tüm adaylara daha ağır sınav koşulları getirilerek değil, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) sistemindeki güvenlik açıkları kapatılarak sağlanması gerektiğini söyledi. Eckert ayrıca, Almanya'da Almanca kurslarının azaltıldığına ve sınavları tekrar etme imkanlarının kısıtlandığına da dikkat çekerek, yeni düzenlemenin dil öğrenmek isteyen göçmenlerin işini daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Alexander Throm ise Dobrindt'in planına destek verdi. Dil sınavlarında hile ve sahteciliğin önlenmesi için gerekli adımların atılmasını doğru bulduğunu belirten Throm, Almanca bilgisinin yalnızca yerine getirilmesi gereken bir formalite olmadığını, topluma uyum açısından da önemli bir ölçüt olduğunu vurguladı. Throm, bu nedenle sınav koşullarının sıkılaştırılmasını desteklediğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

Boğaz köprüleri için yeni formül! İşte talip olan ülke
Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu

“Bir Başkadır”ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmiş

Turist flamingoyu boynundan tutup odasına götürdü! Savunması şoke etti
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var

Belediyeye şafak operasyonu! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Nikah memurunun hareketi Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat

'Daltonlar'a 8 ilde eş zamanlı baskın! 10 şüpheli gözaltına alındı

'Daltonlar'a 8 ilde baskın! Gözaltılar arasında çocuklar da var
Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar'da seçim günü! İki parti aday çıkarmadı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı

İşte Meclis'e sunulan Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı