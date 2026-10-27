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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sekiz yıl aradan sonra Çin'e gitti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sekiz yıl aradan sonra Çin'e gitti.
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 27-31 Ekim'de yapacağı resmi ziyaret kapsamında Hefei kentine ulaştı. Yaklaşık sekiz yıl aradan sonra Çin'e giden Steinmeier, Şi Cinping, Başbakan Li Qiang ve Zhao Leji ile görüşecek.

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hefei kentine ulaştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 27-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Çin'in Hefei Xinqiao Uluslararası Havalimanı'na indi. Steinmeier yaklaşık sekiz yıl aradan sonra Çin'e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Qiang ve Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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