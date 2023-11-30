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İsrail destekçisi Almanya Cumhurbaşkanı'na Katar'da tarihi ayar! Uçak kapısında dakikalarca beklettiler

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Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefi olan Almanya'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Katar ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Uçaktan indiği Doha Havalimanı'nda hiçbir Katarlı üst düzey yetkilinin karşılamadığı Steinmeier, yaklaşık yarım saat boyunca uçağın çıkış kapısının önünde beklemek zorunda kaldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

KARŞILAMAYA HİÇBİR KATARLI YETKİLİ GİTMEDİ

Alman medyasında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

İsrail destekçisi Almanya Cumhurbaşkanı'na Katar'da tarihi ayar! Uçak kapısında dakikalarca beklettiler

ALMANYA'NIN GAZZE POLİTİKASINA TEPKİ

Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

AL SANİ İLE GÖRÜŞMEYE ZAMANINDA ULAŞTI

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Dünya

Walter Steinmeier Almanya Katar Orta Doğu Dış Politika Politika Dünya Güncel Haberler

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