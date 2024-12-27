Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20. Almanya Federal Meclisi'ni feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçimlerin yapılacağını duyurdu. Steinmeier erken seçim kararını açıklarken, "Şu anki gibi zor zamanlarda etkili bir hükümete ve güvenilir çoğunluğa ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 16 ARALIK'TA BAŞLADI

Üç partili koalisyon hükümeti 3 yıllık bir sürecin ardından 6 Kasım'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyondan ayrılmasıyla birlikte sona erdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'ten güven oyu talep etti. Başbakan Scholz, 16 Aralık'ta Federal Meclis'te yapılan güven oylamasında güven oyu alamadı ve böylelikle erken seçim süreci başladı.