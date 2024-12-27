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Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20. Almanya Federal Meclisi'ni feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçimlerin yapılacağını duyurdu. Steinmeier erken seçim kararını açıklarken, "Şu anki gibi zor zamanlarda etkili bir hükümete ve güvenilir çoğunluğa ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 16 ARALIK'TA BAŞLADI

Üç partili koalisyon hükümeti 3 yıllık bir sürecin ardından 6 Kasım'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyondan ayrılmasıyla birlikte sona erdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'ten güven oyu talep etti. Başbakan Scholz, 16 Aralık'ta Federal Meclis'te yapılan güven oylamasında güven oyu alamadı ve böylelikle erken seçim süreci başladı.

Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıumut mergen:

DARISI TÜRKIYEYE

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Umut mergen CHP ve yandaşları milli güvenlik sorunudur yaşasın Recep Tayyip Erdoğan

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

inşallah bizde de erken seçim olurda yüzde 30 u sandıkta tersten gösterilir. Sandıkta ezdirmeyecezzz bizdee bakalım bazı şahısların dediği gibi

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Haber Yorumlarımetinmert06:

lö almanlar bizi kiskaniyor

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Türkiyede bişey degişmez

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Demokrasi ile yönetilen bir Almanya. Darısı başımıza. Bu Makarnacı zihniyet ile biraz zor ama..

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ah bizde de olsa. Yenilik, değişiklik her zaman iyidir. Sn CBaşkanımızın böyle bir yetkisi de var zaten

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