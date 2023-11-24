Almanya Başbakanı'nı zora sokan soru! O esnada verdiği tepki basın toplantısının önüne geçti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ile düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin konuk başbakana Almanya'daki bütçe krizine ilişkin sorusuna "gözlerini devirerek" verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ile düzenlediği ortak basın toplantısına Almanya'daki bütçe kriziyle ilgili soru damga vurdu.

GÖZLERİNİ DEVİREREK TEPKİ VERDİ

İki liderin İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve iki ülke arasında işbirliğini attırılmasını öngören eylem planına ilişkin bilgi verdiği toplantıda Başbakan Scholz'un bir gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye "Almanya'da bütçe krizi yaşanıyor. Uluslararası ekonomik finansmana ilişkin ikili desteklerden bahsettiniz. İtalya açısından Almanya bu hususta hala güvenilir bir ortak mıdır?" şeklinde soru sorması üzerine gözlerini devirerek tepki vermesi dikkat çekti.

"YÜZ FELCİ GEÇİRTMİŞ SORU"

Scholz'un bu tepkisi kısa sürede ülkede gündem oldu. Sosyal medyada en çok izlenenler arasında giren Scholz'un verdiği tepkinin altına "Yüz felci geçirtmiş soru" şeklinde yorumlar yapıldı.