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Almanya Başbakanı Merz, Rus akaryakıt yaptırımlarına bağlı kalınacağını söyledi

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Almanya Başbakanı Merz, Rus akaryakıt yaptırımlarına bağlı kalınacağını söyledi
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Merz, ABD'nin Rus akaryakıtına yönelik yaptırımları geçici kaldırma kararına karşın Avrupa'nın yaptırımlara bağlı kalacağını söyledi. Merz, yaptırımların sürdürüleceğini, Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına saldırılar nedeniyle sertleştirilmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus akaryakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırma kararına ilişkin, "Avrupa yaptırımlara bağlı kalacak" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt ihracatı konusunda yapılan anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu. Almanya ve Avrupa için böyle bir kararın mümkün olamayacağını söyleyen Merz, Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını sürdüreceklerini bildirdi.

Merz, Moskova'nın Ukrayna'nın sivil enerji tedarikine yönelik saldırıları nedeniyle yaptırımların daha da sertleştirilmesi gerektiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkes önerisine, Rusya, Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılarla yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Almanya ve Avrupa'ya güvenebileceğini aktaran Merz, "Bu savaşı sona erdirmeye nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusunda ortak bir yol arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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