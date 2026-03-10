Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı

Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir etkinlik sırasında Filistin'e destek pankartı açan kişiye sert sözlerle karşılık verdi. Pankartı açanları azarlayan Merz, Almanya'nın İsrail'in yanında olduğunu vurgulayarak antisemitizmle mücadele edeceklerini söyledi.

  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir etkinlikte açılan 'Soykırıma hayır. Devletin çıkarı bahanesi kabul edilemez. Yaşasın Filistin' yazılı pankarta tepki gösterdi.
  • Friedrich Merz, Almanya'nın İsrail'in yanında durduğunu ve antisemitizmle mücadele edeceğini belirtti.
  • Friedrich Merz, İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini ve savaşın sorumlusunun İsrail devleti olmadığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı bir etkinlikte Filistin'e destek pankartı açılması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Salonda açılan pankartta "Soykırıma hayır. Devletin çıkarı bahanesi kabul edilemez. Yaşasın Filistin" ifadeleri yer aldı.

"İSRAİL'İN YANINDA DURUYORUZ"

Pankartı fark eden Merz, konuşmasını keserek tepki gösterdi. Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği yineleyen Merz, " İsrail'in yanında duruyoruz. Yukarıda tuttuğunuz pankartı görüyorum. Bunu burada bu şekilde ifade ettiğiniz için teşekkür ederim. Almanya'da antisemitizmin ortaya çıktığı her yerde onunla mücadele etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Merz ayrıca Almanya'nın Yahudi vatandaşlarının özgür ve güvenli bir şekilde yaşayabildiği bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı.

"SORUNUN KAYNAĞI İSRAİL DEĞİL"

Başbakan Merz, açıklamasında İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunarak, "Eğer yukarıda pankartını tuttuğunuz kişiler silahlarını bırakırsa bu savaş 24 saat içinde sona erer. Sorunun kaynağı İsrail devleti değil" ifadelerini kullandı.

