Alman Fırkateyninin Üzerinden Rus Jetleri Geçti

ALMANYA Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus jetlerinin, Baltık Denizi'nde Alman donanmasına ait fırkateynin üstünden uçtuğunu bildirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis'te Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik değerlendirmede bulundu. Pistorius, Rus jetlerinin yakın zamanda Baltık Denizi'nde Alman Donanması'na ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu öne sürdü. Pistorius, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor" dedi.

NATO'nun, Rus provokasyonlarına açık ve kararlı bir şekilde yanıt verirken aynı zamanda gerekli ihtiyatı da gösterdiğini kaydeden Pistorius, "Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ile Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ve son günlerde Baltık Denizi'nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapması, Rusya'nın sınırları giderek artan bir sıklıkta ve yoğunlukta test ettiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.