Alman Bild gazetesinde dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya savaşının galibi Türkiye oldu

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'de Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Ukrayna-Rusya savaşının galibinin Türkiye olduğuna işaret edilen yazıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ihracat ve ithalat rakamlarının bir yılda 2 katına çıkmasına değinildi. Haberde, 2022 yılında Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olarak Almanya'nın yerini aldığı belirtildi.

Alman Bild gazetesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı dikkat çeken bir haber yer aldı. "Türkiye'nin ikili oyunu - Erdoğan, Putin yaptırımlarından bu şekilde yararlanıyor" başlıklı analiz, Marc Oliver Rühle imzası ile yayınlandı.

"RUSYA, ALMANYA'NIN YERİNİ ALDI"

Ukrayna- Rusya savaşı ve sonrasında yaşananlara değinilen yazıda; Türkiye'nin Rus yatırımları için önemli bir konuma geldiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın, Almanya'nın yerini alarak Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğu bilgisine yer verilen haberde şu ifade yer aldı: "Türkiye, Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktı."

Habere göre Türkiye ve Rusya arasındaki ihracat ve ithalat rakamları bir yılda iki katına çıktı. 2022 yılında Rusya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olurken, Almanya'nın yerini aldı.

TÜRKİYE, BATI'NIN RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM KARARLARINA KATILMIYOR

Dünyaca ünlü tatil merkezi Bodrum'daki lüks bir alışveriş merkezinde Rusça tabelaların olduğunu aktaran yazı, Rus oligarkların gösterişli yatlarının da Türk limanlarına demirlemesinin bir sır olmadığını savundu. Ankara'nın Batılı ülkelerin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadığını hatırlatan analiz, söz konusu hamlenin Türkiye'nin işine yaradığını belirtti.

"UKRAYNA SAVAŞININ GALİBİ TÜRKİYE"

"Türkiye birçok yönden durumu kendi lehine çevirmiştir" denilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politika ile ilgili "Ukrayna savaşının galibi Türkiye'dir" yorumuna yer verildi. Haberde bu durumun AB için endişe kaynağı olduğunun da altı çizildi.