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Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

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Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bu iki ülke arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur

"İKİ ÜLKEYLE YAKIN DOSTUZ"

Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu kaydeden Aliyev, "2021'de Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladık. Biz Türkiye'yle müttefikiyiz" dedi. İsrail'i de "Azerbaycan için dost bir ülke" olarak tanımlayan Aliyev, bu karşılıklı dostluğun uzun yıllardır çeşitli zor durumlarla sınandığını söyledi. Aliyev, bu sebepten ötürü Türkiye ile İsrail arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur

BİR DÖNEM ARABULUCUK YAPTI

Aliyev ayrıca, Türkiye ve İsrail'in arasında buzların eridiği ve karşılıklı büyükelçi atanmasına kadar giden dönemde yapılan ilk müzakerelere arabuluculuk ettiklerini söyledi. Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları atmış, bu kapsamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası iki ülke arasında tansiyon tekrar yükselmiş ve diplomatik ilişkiler yeniden kesilmişti.

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Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıDağıstan:

KKTC yi tanımayandan hayır gelmez bu memlekete

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıKara_kalem:

BOŞUNA ÇIKIP TEK DEVLET İKİ BAYRAK SLOGANI ATMAYIN

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Damarin da ki KANA göre hareket et! Biz de ermenileri sevenlerin sayisi cok olmasina, acilarini paylasanlar olmasina ragmen öyle yapmadik. Sizin yaniniz da durduk, neden? damarimiz da ki o asil KANDAN

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıBurhan Erden:

Müslümanın Müslümanından başka dostu yoktur ayeti Kerim’e var Yahudilerin dost edinmeyinz yarım asırdır alamadığınız toprağın size alan devlete minnet borcunuzu böyle mi ödüyorsunuz

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Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıadana 01:

Nankör, ermenileri Türkiye sayesinde yendin, daha tarafmı düşünüyorsun, demek gerçekten bizim bizden başka dostumuz yok be

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

TÜRKÜN TÜRK DEN BAŞKA DOSTU TOKFUY DİYE BOŞUNA DEMİYORUZ GERİSİ BİZANS ARTIKLARI

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

iyi güzelsin anladikta müslüman bı devlet yahudi ile dost olamaz hem dinde hemde millet olarak uygun olmaz

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Haber YorumlarıA. Erol:

kimse senin kumarhanelerini tanımak zorunda değil

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Asla güvenmedim şuna

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Azerbaycan İsrail arasındaki ikili ilişkiye bakın, ne kadar güzel kardeş olduklarını anlarsınız.. bizden daha öte, çok net ! okuyun araştırın göreceksiniz

Yorum Beğen47
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