Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

ABD ile İsrail, İran'a yönelik ortak düzenlediği saldırılarda İran dini lideri Ayettullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Bu kapsamda, devlet liderlerinden İran'a taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı iletti.

Hamaney'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Aliyev mesajında, "Bu ağır kayıp dolayısıyla size, merhumun ailesine ve dost İran halkına derin üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor, sabır ve metanet diliyoruz. Ayetullah Ali Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devletinin ve toplumunun hayatında önemli rol oynamış, ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel yere sahip şahsiyetti. Onun vefatı İran için büyük kayıptır. Bu zor günde dost ve kardeş İran'a barış, istikrar ve huzur diliyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Aliyev, mesajında İran için "dost ve kardeş ülke" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifade, Azerbaycan'ın İsrail ile yakın diplomatik ve askeri ilişkileri nedeniyle dikkat çekti. Aliyev'in kullandığı dil, bazı çevrelerde Bakü'nün bölgesel dengeleri gözeten bir mesaj verdiği şeklinde değerlendirilirken, İsrail ile ilişkiler bağlamında farklı yorumlara da yol açtı.