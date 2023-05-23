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Aldatılan damat, düğünde gelin ve sağdıcın yatak görüntülerini konuklara dağıtıp ifşa etti

Dünya Haberleri

Bir damat, düğün konuşması sırasında gelinin, sağdıcıyla ilişkisini gösteren fotoğrafları konuklara dağıttı ve tüm ailesiyle birlikte salondan çıktı. Damadın ailesinin durumdan haberdar olduğu ancak, damadın düğünün gerçekleşmesini istediği bildirildi.

Bir damat, düğün konuşması sırasında gelinin ve sağdıcının birlikte olduklarını dramatik bir biçimde duyurarak onlara karşı intikamını aldı.

The Unfiltered Bride podcast'inde, Gloucestershire'da çalışan düğün planlayıcıları Georgina ve Beth, bir damadın aldatılmasıyla ilgili şaşırtıcı bir olayı paylaştılar.

Aldatılan damat, gelin ve sağdıcın ilişkisini düğünde yatak görüntülerini dağıtarak ifşa etti

Damat, ihaneti tüm konuklara gelinin sağdıçla birlikte olduğu fotoğraflarını dağıtarak açıkladı ve ardından tüm ailesiyle birlikte fırtına gibi salonu terk etti.

Aldatılan damat, gelin ve sağdıcın ilişkisini düğünde yatak görüntülerini dağıtarak ifşa etti

Georgina, damadın ailesinin bunu başından beri bildiğini ancak, damadın düğünün gerçekleşmesini istediğini çünkü böylece gelinin tüm yemeği ödemesi gerekeceğini belirtti. Podcast'ın bir kısmı TikTok'a yüklendi ve hızla yarım milyondan fazla izlendi.

Aldatılan damat, gelin ve sağdıcın ilişkisini düğünde yatak görüntülerini dağıtarak ifşa etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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