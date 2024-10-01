Üye Girişi
Haberler

Alaska'da Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma meydana geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaska yakınlarındaki uluslararası hava sahasında bir Rus Su-35 savaş uçağı, Amerikan F-16 jetini takip eden bir Rus Tu-96MS nükleer bombardıman uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Olay, ABD ve Rusya arasındaki gerginliği artırdı. ABD Kuzey Komutanlığı (NORAD) tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus uçağının Amerikan jetinin sadece birkaç metre yakınından geçtiği görülüyor. Olayın iki tarafta da farklı yankıları oldu.

Alaska yakınlarındaki uluslararası hava sahasında gerçekleşen bir olay, ABD ve Rusya arasındaki gerginliği yeniden alevlendirdi. Bir Rus Su-35 savaş uçağı, Rus Tu-96MS nükleer bombardıman uçağını takip eden bir Amerikan F-16 jetine tehlikeli bir şekilde yaklaştı.

ABD Kuzey Komutanlığı (NORAD) tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus uçağının Amerikan jetinin sadece birkaç metre yakınından geçtiği görülüyor. NORAD komutanı General Gregory Guillot, Rus pilotun davranışını "güvensiz, profesyonel olmayan ve herkesi tehlikeye atan" olarak nitelendirdi. Guillot, buna karşılık ABD uçağının "güvenli ve disiplinli" bir rutin uçuş gerçekleştirdiğini vurguladı.

Olayın iki tarafta da farklı yankıları oldu. Rusya'da pilot bir kahraman olarak karşılanırken, bazı askeri kanallar bu davranışın ödüllendirilmesi gerektiğini savundu. Rus yetkililer olayın kendi perspektiflerinden görüntülerini yayınladı, ancak tartışmalı yaklaşma anını göstermediler.

Tu-95MS 'Bear' olarak bilinen Rus bombardıman uçakları, ülkenin nükleer cephanesinin önemli bir parçası olup, aynı zamanda Ukrayna'daki savaşta konvansiyonel füze saldırıları için de kullanılıyor.

Bu olay, Moskova'nın Batı'yı nükleer bir Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açmakla suçladığı hassas bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlar, bu tür tehlikeli yaklaşımların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uluslararası toplum, benzer olayların tekrarlanmaması ve olası bir çatışmanın önlenmesi için iki ülkenin de daha sorumlu davranmasını bekliyor. Bu olay, uluslararası hava sahası üzerindeki gerginliğin artmasına neden olurken, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin hassasiyetini de gözler önüne seriyor. İki ülke arasındaki diyalogun önemi, bu tür olayların önlenmesi için bir kez daha vurgulanmış oldu.

Alaska'da Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma meydana geldi

Alaska'da Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma meydana geldi

Alaska'da Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma meydana geldi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Politika Alaska Dünya Rusya

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });