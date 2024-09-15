"Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın golf oynadığı alanın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Trump'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

TRUMP GOLF OYNARKEN SİLAHLAR ÇEKİLDİ

ABD'de 13 Temmuz 2024 tarihinde, Pensilvanya'daki mitingi esnasında uğradığı silahlı saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın Florida'da golf oynadığı bölgede ortalık karıştı. Golf alanının dışında iki kişi birbirine silahla ateş etti. Güvenlik güçleri hemen olaya müdahale ederek büyümesini önledi.

"DURUMU İYİ"

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung da açıklama yaptı. Cheung, "Donad Trump'ın yakınında silah ateşlendi. Trump, çevresindeki silah seslerinden sonra güvende. Durumu iyi. Şu anda daha fazla ayrıntı yok" dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde öldürmüştü.