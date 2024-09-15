Üye Girişi
Haberler

"Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayında suikast girişiminden son anda kurtulan Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın golf oynadığı alanın dışında silah sesleri duyuldu. Kampanya sözcüsü, "Donad Trump'ın yakınında silah ateşlendi, kendisi güvende, durumu iyi" dedi.

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın golf oynadığı alanın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Trump'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

TRUMP GOLF OYNARKEN SİLAHLAR ÇEKİLDİ

ABD'de 13 Temmuz 2024 tarihinde, Pensilvanya'daki mitingi esnasında uğradığı silahlı saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın Florida'da golf oynadığı bölgede ortalık karıştı. Golf alanının dışında iki kişi birbirine silahla ateş etti. Güvenlik güçleri hemen olaya müdahale ederek büyümesini önledi.

"DURUMU İYİ"

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung da açıklama yaptı. Cheung, "Donad Trump'ın yakınında silah ateşlendi. Trump, çevresindeki silah seslerinden sonra güvende. Durumu iyi. Şu anda daha fazla ayrıntı yok" dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde öldürmüştü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Donald Trump Politika Florida 3-sayfa Güncel Dünya

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

 Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

Profesörün cesedi çöplükteki fıçıda çıplak halde bulundu
Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki!
title