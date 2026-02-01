Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
İstanbul-Tahran seferini yapan yolcu uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle acil durum kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı. Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra uçak yeniden havalanarak Tahran'a güvenli şekilde ulaştı.
- AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tahran'a giden VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.
- Uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi ve sorunsuz şekilde iniş yaptı.
- Rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldıktan sonra uçak yeniden havalandı ve Tahran'a sorunsuz olarak indi.
AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilen uçak, burada sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçaktaki rahatsızlanan yolcu, apronda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
TAHRAN'A SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ
Yolcunun tahliyesinin ardından yeniden havalanan uçak, Tahran'a inişini sorunsuz olarak gerçekleştirdi.
