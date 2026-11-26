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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Suriye İnsan Hakları Topluluğu (AHRS), Suriye'de kaçırılan kadın ve çocuklara ilişkin hazırladığı raporu Birleşmiş Milletler'e (BM) sundu. Raporda, Ocak 2025- Ağustos 2026 döneminde doğrulanan 101 kaçırılma vakasının 87'sinin Alevi kadın ve kız çocuklarına ilişkin olduğu belirtilerek, uluslararası topluma bağımsız soruşturma ve acil müdahale çağrısı yapıldı.

AHRS'nin, BM İnsan Hakları Konseyi 19. Azınlık Sorunları Forumu kapsamında hazırladığı rapor, İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Sarayı'nda BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Prof. Dr. Nicolas Levrat'a sunuldu. Buradaki sunumda AHRS Başkanı Hasan Gazi Öğütcü ve Başkan Yardımcısı Mehmet Uğur da hazır bulundu.

AHRS'nin açıklamasında, Suriye'de Aleviler ve diğer dini azınlıklara yönelik saldırıların münferit olaylardan ibaret olmadığı, sistematik bir baskı ve toplu cezalandırma politikasının parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kitlesel işten çıkarmalar, mülklere el konulması, kutsal mekanların tahrip edilmesi ve Humus ile Hama başta olmak üzere bazı bölgelerde zorla yerinden edilmelerin yaşandığı ifade edilerek, terhis edilmiş 6 bin 300'den fazla asker ile çok sayıda doktorun El-Nebk Cezaevi'nde hukuki dayanak olmaksızın tutulduğu kaydedildi.

20 AYDA 101 KADIN VE ÇOCUK KAÇIRILDI

Raporun en dikkat çekici bölümünü kadın ve çocukların kaçırılmasına ilişkin veriler oluşturdu. Raporda, Ocak 2025-Ağustos 2026 döneminde toplam 101 kaçırılma vakasının doğrulandığı, bu vakaların 87'sinin Alevi kadın ve kız çocuklarını kapsadığı, kaçırılanlar arasında 32 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Kaçırılan kadın ve kız çocuklarının dini gerekçeler öne sürülerek cinsel kölelik, zorla evlendirme ve dini baskıya maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin sözde "sabaya" adı altında savaş ganimeti veya cariye olarak görüldüğüne ilişkin iddialara da yer verildi.

AHRS, BM ve uluslararası toplumdan kaçırılma vakalarının BM tarafından düzenli olarak belgelenmesini ve özellikle Alevi kadınlar ile kız çocuklarına yönelik ihlallerin yakından izlenmesini istedi.

Buna ilişkin bağımsız uluslararası soruşturmaların yürütülmesi, cezaevlerinin habersiz denetlenmesi ve kaçırılan kadın ve çocukların bulunması için etkili arama mekanizmalarının kurulmasını isteyen topluluk, faillerin yargılanması için uluslararası hesap verebilirlik süreçlerine mağdur toplulukların temsilcilerinin dahil edilmesini ve Avrupa ülkelerinde evrensel yargı yetkisi ilkesinin etkin biçimde uygulanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA