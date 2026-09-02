Sıfır Noktası: Bir Milyon Afgan'ın Zoraki Dönüşü

Yaşlılar, koltuk değnekleriyle topallıyor ve yüzlerini buruşturuyor, gözleri fal taşı gibi açılmış çocuklar ise geride bırakmak zorunda kaldıkları evlerinden getirdikleri tavukları kucaklarında taşıyarak etrafa bakıyorlar. 35 yaşındaki Nazia, doğduğu Pakistan'dan Afganistan'a geçtikten sadece birkaç dakika sonra, "Kendi ülkemde olmak çok güzel bir duygu" diyor."Sıfır Noktası" olarak bilinen Torkham geçidi, zorlu bir hayatın sona erdiği ve bir diğerinin başladığı yer.Nazia, iki çocuğuyla birlikte beyaz ve siyah Taliban bayraklarıyla süslenmiş kayıt masalarına doğru ilerlerken "Ama daha önce hiç Afganistan'a gitmedim ve buradaki birçok insanın yiyecek ekmeği bile yok" diye iç çekiyor. Sekiz kız kardeşi ve çocukları da dahil neredeyse tüm ailesi bu yıl Pakistan veya İran'dan Afganistan'a sınırdışı edildi.Bunlar, dünyanın en büyük sınır ötesi insan hareketinin bir parçası.Onlarca yıl milyonlarca Afgan, sığınma veya iş arayışı içinde Pakistan ve İran'a kaçtı. Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana Afganistan'dan kaçanların sayısı artmaya devam ediyor.Ancak komşu ülkelerin kayıtsız göçmenlere yönelik sert önlemleri nedeniyle çoğu geri dönmeye zorlanıyor. Nazia ve ailesinin kaydı yoktu ama BM ve insan hakları kuruluşları, operasyonun düzensiz göçmenlerin çok ötesine geçip, kayıtlı Afganlara da uzandığını söylüyor. Hatta Pakistan artık kayıt belgesi olan Afganların bile muaf olmadığını açıkça söylüyor.Sınırdışı işlemlerinin duracağına dair hiçbir işaret yok.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, bu yıl Pakistan ve İran'dan geri dönmek zorunda kalanların sayısı bir milyona ulaştı.Afganistan'daki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Charlie Goodlake, "Üç yıldan biraz daha kısa bir sürede, küçük bir ülke nüfusuna denk gelen altı milyon insanın Afganistan'a geri döndüğünü gördük" diyor.Sınıra yakın çadırlarla dolu köyde, kavurucu sıcağın altında durarak, "Yakın geçmişte bu ölçekte bir geri dönüş hareketi hiç görmedik" diye vurguluyor.Burası, Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları tarafından, gidecek yeri olmayan insanlara birkaç gece sığınak sağlamak için kurulmuş, çoğu artık yıpranmış ve parçalanmış branda ve plastik barınaklardan oluşan ıssız bir yer. Geri dönen birçok kişi onlarca yıldır Afganistan'a ayak basmamış, Nazia gibi birçoğu ise buraya hiç gelmemiş."45 yıl önce Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sırasında ayrıldım ve kardeşlerimin çoğu Pakistan'da doğdu" diye açıklıyor Sarwar. Birkaç gün önce yedi kardeşi ve aileleriyle birlikte 40 kişilik bir konvoyla ve tüm eşyalarını hantal bir Pakistan kamyonuna doldurarak gelmiş."Orada uzun süre geçirdik, bu yüzden bizi evimizden zorla çıkardıklarında elbette çok üzüldüm" diyor. "Ama tüm bu acıya rağmen, Pakistan polisinin tacizinden nihayet kurtulduğum için de mutluyum."

Karşılaştığımız her aile, Pakistan'daki yetkililer tarafından önyargı ve tacize maruz kaldıklarını söyledi.Pakistan hükümeti BBC'nin sorularına yanıt vermedi, ancak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazar günü İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, "Pakistan hükümeti, Pakistan'da Afgan vatandaşlarına yönelik her türlü taciz veya kötü muamele olayını önlemek için gerekli önlemleri almaktadır. Bu tür olaylar yaşanmışsa, bunlar münferit olaylardır ve kanunlara uygun olarak tamamen ele alınmaktadır" dedi. Hem Pakistan hem de İran, Afganların evlerine dönmelerinin çoktan vaktinin geldiğini söylüyor ve bazılarını güvenlik riski oluşturmakla, diğerlerini ise mali yük olmakla suçluyor.Pakistan'dan sınırdışı edilme ve kötü muamele iddiaları, geçen Ekim ayında Pakistan ve Afganistan arasında çatışmaların büyük ölçüde tırmanmasının ardından yoğunlaştı. Şubat ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü, "kapı kapı yapılan baskınlardan, gece geç saatlerde ev aramalarından ve tutuklama emri olmaksızın yapılan tutuklamalardan" bahsetti.Geçen yıl dört milyondan fazla belgesiz Afgan'a ev sahipliği yaptığını iddia eden İran'da da Haziran 2025'te İsrail ve ABD ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından kitlesel sınırdışı işlemleri hızlandırıldı.New York merkezli İran İnsan Hakları Merkezi, yetkilileri savaş sonrası ortamı kullanarak "Afgan göçmenleri casuslukla suçlamak ve İsrail için potansiyel casus olarak damgalamakla" suçladı.Birleşmiş Milletler mülteci kurumu, her türlü geri dönüşün "gönüllü, güvenli ve onurlu" olması gerektiği ilkesinin altını çizmeye devam ediyor.Ancak Torkham'da, Sarwar'ın baldızı Zarina, karşı karşıya oldukları belirsiz gelecekten duyduğu kaygıyı, "İş kurmak veya geçimimizi sağlamak için hiçbir kaynağımız yok, hatta yaşayacak bir çadırımız bile yok" sözleriyle anlatıyor.

41 derecelik kavurucu sıcaktan pek kaçış imkanı sunmayan geçici çadırın içinde Zarina, endişeli bir grup kadın ve çocukla birlikte oturuyor. Taliban'ın kadınları ortaokul ve üniversite de dahil olmak üzere kamusal hayatın büyük bir bölümünden dışladığı bir ülkede, kadınların ve kız çocuklarının geleceği konusunda endişeliler mi?40 yaşındaki Zarina, "Bakın, hepsi kız. Tabii ki endişeliyim" diyor.Bazı geri dönenler sadece endişeli değil, dehşete kapılmış haldeler.Önce İran'dan, sonra da Pakistan'dan sınır dışı edilen eski bir Afgan güvenlik görevlisi, sınırın çok uzağında, güvenli bir ev olduğunu umduğu yerde onunla buluştuğumuzda, tedirgin bir şekilde "Bu evden dışarı çıkmıyorum" diyor. "Eşim ve çocuklarım da dahil hepimiz korku içinde yaşıyoruz, onlar da dışarı çıkmaktan korkuyorlar."Taliban hükümeti iktidara dönüşünden günler sonra eski hükümet yetkilileri, güvenlik personeli ve memurların misillemeyle karşılaşmayacaklarını ve işlerine geri dönmeye teşvik edilmelerini öngören af kararı açıklamıştı, ancak konuştuğumuz eski güvenlik görevlisi buna inanmıyor. "Meslektaşlarımın birçoğu öldürüldüğü için onların af politikasına güvenmiyorum." Durumunun BM'ye haber verildiğini ancak daha güvenli bir ülkeye geçmeden önce sınırdışı edildiğini söylüyor. Maddi zorluklar acıyı daha da artırıyor. Dünya genelinde dış yardımlarda yapılan büyük kesintiler, özellikle Taliban'ın terör ve insan haklarıyla bağlantılı yaptırımlara takılıp kaldığı Afganistan'da çok daha belirgin.Pakistan Pazar günü, insani gerekçelerle 16 bin savunmasız Afgan'a sınırdışı edilmekten geçici muafiyet tanındığını duyurdu. Bu karar BM tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak kaynaklar, Pakistan'da ciddi zarar görme riski altında olan Afganların sayısının, 250 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Kabil'deki zarif Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinde, Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki cesur bir tavır sergilemeye çalışıyor. "Yardıma ihtiyacımız olduğu konusunda hiçbir şüphe yok" diye kabul ediyor. "Geri dönüşler nedeniyle bir baskı var, ancak uzun vadede bu hem onlara hem de Afganistan'a fayda sağlayacak."Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden sonraki ilk yıllarda, bazı bakanları insani sorunları hafife almış ve "Allah ihsan edecektir" demişlerdi. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 21,9 milyon insan bu yıl hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyaç duyuyor. BM Çocuk Fonu (UNICEF) geçen hafta bir milyon çocuğun "hayati tehdit edici" derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Goodlake, Taliban hükümetinin geri dönenlere yardım etme çabalarını kabul ederken, "Dünyada hiçbir ülke bu tür bir krizi tek başına atlatamaz" değerlendirmesini yaptı.Ancak, "Özellikle kadınlar ve kız çocukları üzerinde getirdikleri kısıtlamaların ve kararnamelerin birçoğunun uluslararası destek almamıza yardımcı olmadığını da biliyoruz" diye ekliyor.Muttaki, kız çocuklarının eğitimi gibi konuların Afganların çözmesi gereken "iç meseleler" olduğu yönündeki hükümet çizgisini yineledi.Taliban'ın kız çocukları ve kadınların yaşamlarına getirdiği ağır kısıtlamalar, uluslararası ilişkilerindeki en önemli sorunlardan biri ve bu durum pahalıya mal oluyor. Beş yıl sonra, sadece bir ülke, Rusya, Taliban yönetimini resmen tanıdı.Ancak bu konuda soru sorulduğunda Muttaki, Çin ve Hindistan gibi komşu ülkelerle ve Orta Asya ülkeleriyle derinleşen diplomatik ve ekonomik bağlara işaret ediyor. Kabil'in batı ülkelerinden göreceli izolasyonuna gelince, "Son beş yıldır bizimle ilişki kurmayanlar ne kazandılar?" diye soruyor.Kendi sorusuna şu cevabı veriyor: "Hiçbir şey."Sıfır noktasında karşılaştığımız her aileden "hiçbir şey" kelimesini duyduk, ancak çok farklı bir anlamda. Hepsi de en zorlu eve dönüş yolculuğuna çıkıyordu, neredeyse hiçbir şeyleri olmadan, her şeye yeniden başlıyorlardı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .