AFAD'dan Ege raporu: Volkanik hareketlenme riskine dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde son günlerde ardı sıra meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede sismik aktivitenin volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunduğu duyurdu.

AFAD, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaştı.

"VOLKANİK HAREKETLİLİĞE YOL AÇABİLİR"

Raporda "Bölgede olası bir volkanik aktivitenin gerçekleşmesi durumunda, volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgâr ile taşınması, patlama kolonunun yüksekliği ve çökmesine bağlı olarak gelişebilecek piroklastik akışlar ve patlama ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir" denilerek volkanik hareketlenme riskine dikkat çekildi.

"Devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunmaktadır" denilerek raporda, "Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır" denildi.

"DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Raporda ayrıca "Ege Denizi'nde meydana gelen aktivite deprem, volkanizma ve tsunami tehlikeleri açısından dikkatle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

EGE'DE DEPREM FIRTINASI

Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 26 Ocak'tan itibaren Ege Denizi'nde 750'nin üzerinde deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü ise bugün 5.2 büyüklüğündeki deprem olarak kaydedildi.Depremler özellikle Yunanistan'da paniğe yol açtı.