Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güney Afrika ile İş Birliği Vurgusu Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Güney Afrika'nın uluslararası alanda Türkiye'nin desteklediği soykırım davasındaki rolü hakkında bilgi verdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Afrika Adalet Bakanı Sayın Mmamoloko Kubayi ile bir araya geldik. Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Güney Afrika'yla karşılıklı anlayış ve ortak değerler temelindeki iş birliğimizi ve ilişkilerimizi daha da geliştirilmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı ve Türkiye olarak müdahil olma talebinde bunduğumuz soykırım davasını sonuna kadar destekleyeceğimizi bir kez daha vurguladık. Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olacağımızın altını çizdik. Dost ve kardeş ülkeler olarak her platformda mazlumların haklarını ve hukuklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
